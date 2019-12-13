Пограничники не пустили в Украину пропагандистов с российского канала НТВ

В пятницу, 13 декабря, украинские пограничники не пропустили в страну членов съемочной группы телеканала НТВ, когда те пытались пройти пункт пропуска в аэропорту Борисполь.

Об этом сообщает «Инфорезист».

Савин утверждает, что их интересовало расследование дела Павла Шеремета, газовые переговоры и обмен пленными, который ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Также пропагандист НТВ рассказал, что проверка документов и беседа с пограничниками была вежливой и дипломатичной. Однако сотрудники пограничной службы пришли к выводу, что россияне не смогли подтвердить цели своего приезда в Украину.

- Пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания, - рассказал Савин.

Напомним, что ранее российские пропагандисты с телеканала «Звезда» приехали в Киев.