На Донбассе боевики за сутки устроили 10 обстрелов – украинский военнослужащий получил травму

За сутки, 13 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, боевую травму получил один военнослужащий.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» также зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Боевую травму в результате обстрелов получил один украинский военнослужащий.

Напомним, что в районе разведения в Станице Луганской зафиксировали неизвестных в российской военной форме.