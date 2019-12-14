На Луганщине установили мемориальную доску в память о погибшем на Донбассе военнослужащем николаевской бригады морпехов

Степан Криль В пятницу, 13 декабря, в Байдовской общеобразовательной школе I - II степеней Старобельского района Луганской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о погибшем на Донбассе морском пехотинце Степане Криле.

Об этом сообщает бригада морской пехоты.

Как известно, военнослужащий выполнял задачи в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины.

16 октября в зоне проведения Операции объединенных сил старший матрос Степан Криль получил ранение вследствие обстрела, но оно оказалось несовместимо с жизнью. Криль был родом из Луганской области, и с 2015 года стал на защиту Украины.

12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил его орденом «За мужество» III степени.

Напомним, что Николаеве открыли мемориальную доску 22-летнему воину, погибшему на Донбассе.