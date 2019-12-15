«Прикрывал сослуживца»: На Донбассе во время обстрела боевиков погиб 21-летний нацгвардиец

В результате артиллерийского обстрела в субботу, 14 декабря, на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук.

Об этом сообщили в Бригаде быстрого реагирования Нацгвардии.

«Во время взрыва 21-летний нацгвардеец сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал высшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за побратима», - говорится в сообщении.

За героизм Сергея Михальчука представят к высокой государственной награде.

Отметим, Михальчук стал первым украинским военным, который погиб после «нормандской встречи» в Париже 9 декабря.

Напомним, 16 ноября, на Приазовье военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-Михаила Белинского, участвующие в операции Объединенных сил, почтили память погибших на войне сослуживцев.