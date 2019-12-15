У Путина назвали условие изменения минских соглашений

В Кремле заявили, что изменение минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с так называемыми Донецкой и Луганской «народными республиками».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Песков заявил, что это необходимо в случае проведения «прямого диалога» между Киевом и «ДНР» с «ЛНР». По его словам, если же стороны захотят изменить соглашения, то эксперты из Киева должны сесть «в контактной группе или за ее пределами с экспертами из «ДНР» и «ЛНР» и только в таком случае, заявили в Кремле, работать над «некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер».

Напомним, во время Нормандского саммита Владимир Зеленский и Владимир Путин не смогли достичь единого мнения о контроле над украинской границей на Донбассе. Зеленский настаивал на получении контроля над границей, а потом выполнения политической части соглашений, а Путин, сославшись на Минские соглашения от 2015 года, настаивает сначала на проведении выборов, а потом передачи границы под контроль Украины.