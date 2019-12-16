Штаб ООС: Боевики семь раз нарушили режим тишины, двое украинских военных ранены

За минувшие сутки на Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных и не применяли оружие запрещенных калибров.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики один раз нарушили "режим тишины". Из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз нарушили "режим тишины". Из станковых противотанковых гранатометов они обстреляли позиции вблизи Луганского; из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов - возле Крымского; из автоматических гранатометов - в районе Хутора Вольного; из СПГ и автоматических гранатометов - вблизи Светлодарска; из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - возле Зайцевого.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Напомним, в Житомире, в командовании десантно-штурмовых войск состоялось подведение итогов деятельности ДШВ Вооруженных Сил Украины за 2019 год.