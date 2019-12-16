На РосТВ показали украинских военных в плену «ДНР» – террористы грозят срывом обмена, если Украина не амнистирует захваченных боевиков

На российском пропагандистском телеканале «Россия 1» показали сюжет о трех украинских военнослужащих, которые находятся в плену боевиков «ДНР». В сюжете говорится, что они находятся в списке на обмен, но в то же время в «ДНР» грозятся сорвать процесс, если Украина «процессуально не очистит» арестованных террористов.

В ролике на РосТВ показали командира танка, который подбили под Донецком, Богдана Пантюшенко. Он находится в плену с января 2015 года.

– Как попасть от стен на волю, где их нет, я даже не представляю как… Хочется просто выйти за забор и потрогать травку хотя бы, – говорит Пантюшенко.

Имя двух других пленных не назвали. «Hromadske» отмечает, что это Александр Кориньков и Сергей Глондар.

Военнослужащие 3-го полка спецназначения старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков попали в плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево. Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько — получили ранения, других — взяли в плен.

В сюжете сказано, что боевики готовы к обмену, но при этом ставят условие – амнистия для задержанных украинскими правоохранителями сторонников «ДНР».

– Обмен документами не велся порядка двух лет. Помимо 88 человек, которые подтверждены у меня, есть еще 160 человек, по которым ведется работа. Устанавливается их местонахождение. Точно так же и с украинской стороны. Сказать, что мы проведем сейчас обмен и это он будет полноценный, то есть «всех на всех», нельзя. Это действительно будет обмен всех установленных на всех установленных, – заявила так называемая «уполномоченный по правам человека ДНР» Дарья Морозова.

– В Донбассе к обмену пленными готовы. Но Украина должна к нему подготовиться так, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Пленные должны быть амнистированы. Нужно также процессуально очистить тех, кого готовят к обмену. Только после этого Донецк и Луганск отдадут украинских военных, – подчеркнули в сюжете на РосТВ.

Напомним, что во время переговоров в «нормандском формате» участники договорились об обмене пленными по формуле «всех на всех» до Нового года.