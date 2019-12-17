Штаб ООС: Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ, применяя запрещенное оружие – один украинский военный ранен

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За минувшие сутки на Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.

Об этом сообщает штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики один раз нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 82 мм они обстреляли позиции вблизи Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики четыре раза нарушили "режим тишины". Из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Верхнеторецкого; с подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - возле Шахты Бутовка; из минометов калибра 82 мм - в районе Павлополя; из 82 мм минометов - вблизи Широкиного. 

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

С начала суток боевики один раз обстреляли позиции украинских военных.

Юлия Акимова

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