Штаб ООС: Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили пять обстрелов. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли Новолуганское; из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - Крымское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - Травневое.

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия обстреляли Широкино; из ручного противотанкового гранатомета - Марьинку, вблизи которой также зафиксирована активность вражеских снайперов.

В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток НВФ не нарушали "режим тишины". Потерь с украинской стороны нет.