На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб гражданский

В Марьинке Донецкой области в результате ранения после обстрела боевиков скончался местный житель.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Около 12:00 в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был ранен гражданский житель. Военнослужащими из состава Объединенных сил было оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу», – сообщили в штабе, подчеркнув об аморальных действиях боевиков.

Напомним, что за сутки 17 декабря боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.