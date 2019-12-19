Путин назвал Причерноморье «исконно русскими землями», которые отдали Украине как сельской территории

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает Причерноморье «исконно русской территорией», с которой надо «разобраться».

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Москве, передает «Левый берег».

– В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой: «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», потому что Украина была сельской территорией, - сказал Путин.

Говоря о «решении Ленина» о создании СССР, Путин назвал его «странноватым» и пообещал разобраться.

– Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся, - сказал российский президент.

Напомним, как в Кабмине ответили спикеру российской Думы о сепаратизме в регионах, что «готовы принять в состав Украины пару областей РФ».