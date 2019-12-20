«ЛНР» сорвала переговоры об обмене пленными – требуют амнистии в том числе и для «беркутовцев», которые ранее сами отказались от обмена

Представители «ЛНР» продолжают настаивать о возможности обмена пленными только при полном процессуальном очищении тех, кого они хотят вернуть. При этом в списке также есть и ряд сотрудников «Беркута», которых судят за события во время Майдана – ранее «беркутовцы» отказывались от подобных обменов.

Об этом свидетельствует заявление представителя «ЛНР» в трехсторонней контактной группе Ольге Кобцевой.

Как известно, 19 декабря представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма сообщил, что на встрече в Минске не удалось договориться об обмене всех на всех. Как известно, обмен должен состояться до Нового года.

А представитель Украины по гуманитарным вопросам в ТКГ Валерия Лутковская назвала виновных в срыве переговоров относительно обмена пленных между Киевом и оккупированным Донбассом.

По ее словам, 18 декабря стороны согласовали большое количество нюансов касательно обмена, но в последний момент представители боевиков «ЛНР» все разрушили.

Согласно словам представительницы «ЛНР» Ольги Кобцевой, Украина не смогла согласовать обмен 11 человек, среди которых есть и сотрудники «Беркута», которые сейчас находятся под следствием или под обвинением.

Представители «ЛНР» требуют, чтобы всех в списке на обмен Президент Украины помиловал своим указом. При этом стоит отметить, что помилование в Украине, согласно законодательству, возможно только в случае вынесения приговора после рассмотрения уголовного производства в суде.

Также отметим, что «ЛНР» вносила в список сотрудников украинского подразделения спецназа МВД «Беркут» на обмен еще и ранее – в 2017 году. Но экс-сотрудники этого подразделения отказывались от такой инициативы со стороны «ЛНР».

Добавим, что российское издание «Коммерсант», со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене и возвращаться оккупированную территории Донбасса.

Собеседник не назвал всех причин отказов, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

По данным российского издания, «жесткое требование Луганска «юридически «очистить» от уголовных дел всех, кто подлежит обмену, стало одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение «большого обмена» до конца года.

Второй источник издания, близкий к одной из непризнанных «республик» Донбасса, подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число.

По информации российского издания, изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили сепаратисты, осуществили представители Международного красного креста.

Однако представители т.н. «ДНР» и «ЛНР» выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш, так как к нему у них есть доверие.

Отметим, что боевики «ЛНР» заявляли, что готовы передать Киеву в рамках обмена пленными до 30 человек.

Представитель боевиков Дарья Морозова заявила, что так называемая «ДНР» готова к обмену пленными с Киевом по новой формуле. По ее словам, украинская сторона подтвердила готовность передать 88 человек, в ответ «ДНР» должна отдать 53 человека.