«Давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал?»: МИД Украины отреагировал на заявление Путина об «исконно русских землях»

Министерство иностранных дел Украины ответит на высказывания президента России Владимира Путина об украинских землях.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает РБК-Украина.

Как известно, президент Российской Федерации Владимир Путин считает Причерноморье «исконно русской территорией», с которой надо «разобраться».

«Мы однозначно осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Это заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем и никакой нарратив Путина, никакие его выдумки не будут работать на нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях»,- заявил Боднар.

Напомним, как в Кабмине ответили спикеру российской Думы о сепаратизме в регионах, что «готовы принять в состав Украины пару областей РФ».