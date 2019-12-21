Суд приговорил к 10 годам тюрьмы диверсанта, планировавшего взорвать важные ж/д пути на Харьковщине

Купянский районный суд Харьковской области приговорил к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы исполнителя диверсии, который планировал взорвать железнодорожные пути.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Контрразведчики СБУ предупредили диверсию в декабре 2018 года. Преступление готовили агенты террористического «МГБ ЛНР», которое находится под полным контролем спецслужб РФ. Для совершения диверсии выбрали дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС. Диверсия должна была привести к разрушению и длительному выводу из строя одной из основных железнодорожных артерий, которая обеспечивает логистику для нужд ВСУ. Железнодорожная ветка также активно используется для пассажирских перевозок и расположена в непосредственной близости от населенного пункта.

Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 километров детонировал устройство сигналом с мобильного телефона.

Контрразведчики СБУ заранее заменили взрывное устройство на муляж, благодаря чему диверсию удалось предотвратить. Сотрудники спецслужбы задержали исполнителя – жителя Луганской области, который ранее воевал против ВСУ. Он был завербован представителями «МГБ ЛНР» и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВС Украины в Луганской области. Впоследствии он был привлечен к выполнению более сложных задач, в том числе и этого преступления, за выполнение которого ему обещали материальное вознаграждение от «МГБ ЛНР».

Организатором диверсионного акта был сотрудник «спецслужбы» террористов Егор Дубровкин, бывший сотрудник управления СБУ в Луганской области, который изменил воинской присяге и вступил в так называемое «МГБ ЛНР». Он находится в розыске СБУ за создание террористической группы и дезертирство.