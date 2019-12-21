НАБУ взялось за директора ГП «Безпека» – его подозревают в госизмене и хищениях в особо крупных размерах

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору государственного предприятия «Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации» (Украинский центр «Безпека»).

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Напомним, что речь идет о директоре ГП «Безпека» Владиславе Глазунове, который в сентябре-ноябре 2017 года вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли Украины Юрием Бровченко.

Они договорились содействовать участию иностранной компании «Gray Fox Logistics» (США) в выполнении государственного оборонного заказа – изготовлении и поставке в Украину «полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибром 152/155 мм с комплексом ЗИП». При этом чиновники осознавали, что иностранная компания не имеет возможности выполнить заказ.

В дальнейшем директор ГП «Безпека» обеспечил заключение контракта между «Gray Fox Logistics» и Государственной акционерной холдинговой компанией «Артем» на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции. В результате таких действий «Gray Fox Logistics» в мае 2018 года получило от ГАХК «Артем» предоплату в сумме 8,29 миллиона долларов (217,27 миллиона гривен). Однако по состоянию на декабрь 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила. Таким образом, сорвана реализация выполнения государственного оборонного заказа и созданы предпосылки для неполного и несвоевременного обеспечения Вооруженных сил Украины важными боеприпасами.

Расследование детективы НАБУ ведут с декабря 2019 года вместе со следователями СБУ в рамках общей следственной группы, подследственность уголовных преступлений определили за детективами НАБУ, и СБУ передала им материалы дела.

Следователи СБУ собрали доказательства для сообщения директору ГП «Безпека» о подозрении в государственной измене. Впоследствии детективы НАБУ установили в его действиях и признаки завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Поэтому детективы сообщили чиновнику об изменении предыдущего подозрения и о новом подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что компания «Gray Fox Logistics» действовала в интересах России, а Глазунов и Бровченко могли оказывать «помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности».

В октябре Шевченковский районный суд Киева арестовал Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 миллиона гривен. Позже залоговая сумма была снижена и он вышел на свободу, внеся 570 тысяч гривен залога. Отметим, что Бровченко называли креатурой Администрации Порошенко, а госпредприятие «Безпека» - прокладкой.