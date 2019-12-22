«Тех, кто видит за рубежом какие-то «исконные территории», постигает плохой финал»: Глава МИД Украины ответил Путину

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает несостоятельными аргументы президента России Владимира Путина об исконно российских территориях в составе Украине.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

«История - не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки, один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то «исконные территории», всегда постигает плохой финал», - отметил министр.

Пристайко подчеркнул, что Украина - независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

«И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории - то так тому и быть», - заявил Пристайко.

Как известно, президент Российской Федерации Владимир Путин считает Причерноморье «исконно русской территорией», с которой надо «разобраться».