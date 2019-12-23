Боевики 8 раз обстреливали ВСУ на Донбассе – один военнослужащий погиб, еще один ранен

За прошедшие сутки 22 декабря в зоне проведения ООС зафиксировали восемь обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В результате вражеских обстрелов один украиский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов позиций ОС: рядом с Песками - из стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Красногоровки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

Три обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности ОТГ «Север»: неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи с Новгородским - минометы калибра 82 мм.

С начала этих суток, 23 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, как в Марьинке Донецкой области в результате ранения после обстрела боевиков скончался местный житель.