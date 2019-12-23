Трехсторонняя контактная группа согласовала условия обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года

Представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года.

Об этом, ссылаясь на информацию полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, пишет «Интерфакс».

«Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», - заявил он.

Переговоры проходили в режиме видеоконференции. Их подробности пока не разглашаются.

Отметим, 18 декабря участники ТКГ не смогли согласовать новое перемирие на Донбассе и договорились о продлении объявленного в июле текущего года. Также стороны не пришли к согласию в вопросе обмена заложниками.

Позднее стало известно, что Трехсторонняя контактная группа продолжит обсуждение обмена удерживаемыми лицами в формате «всех установленных на всех установленных» в виде конференции, в том числе и по «скайпу».