Адвокат бывших «беркутовцев» заявил, что они против обмена в «ЛДНР» и что Украина вычеркнула их из списка

Адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Об этом Рыбин сообщил на своей странице в Facebook.

- 24 декабря украинская сторона вычеркнула из списка на обмен сотрудников батальона спецназначения «Беркут». Трех наших ребят, которые находятся в СИЗО уже практически 5 лет, - сказал Рыбин.

Адвокат имен бывших бойцов «Беркута» не называет, однако hromadske пишет, что речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинеченко и Павле Аброськине.

Как сообщает «Страна» сами подозреваемые отказались комментировать свою готовность идти на обмен, переадресовывая все вопросы адвокатам.

По словам защиты, информацию о возможном обмене они узнали из СМИ и здесь нечего комментировать, так как официальной информации у них нет.

- Информация касательно обмена сейчас на уровне слухов. Мы никакой официальной информации не получали. Если говорить о готовности моих подзащитных к обмену, сейчас мы против. Но мнение может меняться. Сейчас мы выступаем за изменение меры пресечения на более мягкую, - адвокат Стефан Решко.

Напомним, ранее «ЛНР» сорвала переговоры об обмене пленными – требуют амнистии в том числе и для «беркутовцев», которые ранее сами отказались от обмена.

Отметим, что «ЛНР» вносила в список сотрудников украинского подразделения спецназа МВД «Беркут» на обмен еще и ранее – в 2017 году. Но экс-сотрудники этого подразделения отказывались от такой инициативы со стороны «ЛНР».