На Донбассе люди в очередях на пункте пропуска вынуждены «бегать по нужде» на заминированную территорию, - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ утверждают, что люди, ожидающие своей очереди на контрольных пунктах въезда-выезда со стороны ОРДЛО, в частности возле Кременца Донецкой области, вынуждены ходить в туалет на потенциально заминированную территорию.

Об этом говорится в отчете миссии, сообщает «Лига.net».

«Члены патруля миссии видели, что люди, стоявшие в очереди на блокпосте, покидают участок с твердым покрытием, чтобы сходить в туалет в кустах неподалеку, невзирая на опасность из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов», - говорится в отчете.

По словам людей, единственные туалеты расположены у блокпоста. По данным миссии, у блокпостов в Донецкой и Луганской областях наблюдается скопление автомобилей и пешеходов, большие очереди в сторону подконтрольной территории, некоторые вынуждены ночевать в автомобилях, дожидаясь своей очереди.

Напомним, что ранее на Луганщине во время полевых работ трактористы наехали на боеприпас.