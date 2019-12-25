На Донбассе боевики 9 раз открыли огонь по ВСУ - один военнослужащий ранен

За прошедшие сутки, 24 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК».

Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР».

«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», - говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки 23 декабря в зоне проведения ООС зафиксировали семь обстрелов со стороны боевиков. Потерь с украинской стороны нет.