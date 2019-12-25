Украина сама дала повод для конфликта с Россией, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина дала повод для начала российско-украинского конфликта.

Такую точку зрения он высказал в интервью «Эхо Москвы».

- Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине. Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению, – заявил Лукашенко.

Также президент Беларуси сообщил, что после оккупации Россией Крыма он сказал украинцам, что он «де-факто российский, юридически это не оформлено».

Лукашенко сказал, что потом его «начали душить на площади Верховной Рады».

- Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю? – заявил он.

По словам президента Беларуси, он «исходит из реальной ситуации, а давать оценки, чей Крым, это уже вы занимайтесь там».

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Россия каждый год «завинчивает гайки» и прессует Беларусь