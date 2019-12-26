Боевики за сутки 12 раз обстреливали украинских военнослужащих на Донбассе

За прошедшие сутки, 25 декабря, российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Шесть обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из миномета калибра 120 мм - 7 мин; два раза неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; у населенного пункта Васильевка - из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности ОТГ «Север», а именно: рядом с Крымским - из стрелкового оружия; четыре раза вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала этих суток, 26 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Невельское. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, что 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.