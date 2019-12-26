Обмен пленными между Украиной и террористами назначили на 29 декабря, - СМИ

Украина и террористические «республики» Донбасса проведут обмен пленными 29 декабря на контрольном пункте пропуска «Майорск».

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на российские СМИ.

На видеоконференции 23 декабря стороны договорились о гибкой формуле обмена, чтобы больше не откладывать его. Однако перед самим обменом 27-28 декабря предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ.

- Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек, - цитируют источник СМИ РФ.

Также сообщается, что до этого предполагалась обменять порядка 300 человек.

Напомним, 23 декабря сообщалось, что представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Ранее на саммите в Париже «нормандская четверка» договорилась об обмене пленными в формате «всех на всех» до конца года и разведении войск еще в трех точках.