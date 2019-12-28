США намерены начать информационную войну против российских олигархов, если РФ вмешается в американские выборы

Американские военные чиновники разрабатывают тактику информационной войны, которая может быть развернута против высокопоставленных российских чиновников и олигархов, если Россия попытается вмешаться в выборы президента США в 2020 году.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на газету «Washington Post».

Один из вариантов, рассматриваемый киберкомандованием США, будет нацелен на высшее руководство РФ и российскую элиту. Хотя, вероятно, не на президента Владимира Путина. Чиновники говорят, что такой шаг считался бы слишком провокационным.

Источники «The Post» говорят, что идея состояла бы в том, чтобы показать, что можно ударить по конфиденциальным личным данным, если вмешательство не прекратится. Но чиновники, которые говорили с газетой на условиях анонимности, отказались рассказать детальнее.

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 декабря предупредил Россию о невмешательстве в выборы в США. Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года.

Напомним, что ранее американский Сенат не нашел доказательств вмешательства Украины в выборы президента США.