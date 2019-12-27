Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко, - посол США в Украине

Украина при администрации президента Владимира Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил глава посольства США в Украине Уильям Тейлор в интервью Зеркалу недели.

- Четыре телефонных разговора (с Путиным - ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко, - считает Тейлор.

Как известно, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялись переговоры в «нормандском формате», которые продлились более десяти часов. По их итогам Украина и Россия договорились об обмене пленными, разминировании и отводе войск на трех участках на Донбассе.