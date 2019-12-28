Из Одесского СИЗО для обмена с боевиками отпустили 11 человек, уедет в ОРДЛО и «Капитан Какао», – СМИ

Сергей Долженков В пятницу утром, 27 декабря, Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источник в СБУ.

Всего из СИЗО вышли 11 человек. Всех их вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) «Майорское» возле Горловки, где в воскресенье состоится обмен.

Кроме этих лиц, по данным издания «Таймер», российским боевикам передадут фигурантов таких дел, которые сейчас находятся под домашним арестом или залогом, в частности фигуранта «дела 2 мая» Сергея Долженкова («Капитан Какао»).

Также на днях из украинских колоний начали вывозить и осужденных любителей России. Их этапировали в Киевское СИЗО, откуда затем вывезли непосредственно на место обмена. Достоверно известно о пятерых, среди которых — Константин Калашников (13 лет за диверсию на железной дороги) и Денис Шатунов (10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить).

Как известно, обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО назначили на 29 декабря.

23 декабря стало известно, что представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Ранее на саммите в Париже «нормандская четверка» договорилась об обмене пленными в формате «всех на всех» до конца года и разведении войск еще в трех точках.

Также напомним, как после оглашения оправдательного приговора двух фигурантов одесского «дела 2 мая» Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В итоге, Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.

Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации «Одесская дружина» они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.

Евгения Мефедова обменяли в сентябре этого года.