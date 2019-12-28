На Донбассе боевики 9 раз обстреливали позиции ООС – ранен один украинский военнослужащий

За минувшие сутки, 27 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранения получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов», – говорится в сообщении.

Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза у населенного пункта Пески - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности ОТГ «Север», а именно: возле населенного пункта Гладосово - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку с Луганским – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем.

С начала этих суток, 28 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С ручной противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, что 26 декабря пророссийские боевики 17 раз нарушали режим тишины.