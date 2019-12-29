Боевики накануне обмена пленными восемь раз нарушили режим тишины, но с начала суток обстрелов не зафиксировано

В субботу, 28 декабря, российские оккупационные войска восемь раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра Министерства обороны Украины.

«Оккупанты использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пять случаев нарушения режима прекращения огня были зафиксированы на Луганском направлении. На Донецком направлении враг нарушал режим прекращения огня три раза.

По имеющейся информации, боевых потерь с нашей стороны нет.

«С начала текущих суток по состоянию на 12:00, случаев нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет», – сообщили в МОУ.

Как известно, в воскресение, 29 декабря, в «серой зоне» возле КПВВ «Майорское» происходит обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО.