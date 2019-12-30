В российском университете ввели зачет по «боевым мемам» и «духовной войне»

Для студентов Института комплексной безопасности и специального приборостроения — подразделения Российского технологического университета — ввели зачёт по курсу, на котором изучают «пси-воздействие», «боевые мемы» и «план Даллеса».

Об этом со ссылкой на «Медузу» сообщает TJ.

Курс называется «Национальная система информационной безопасности», его автор — бывший преподаватель Высшей школы КГБ Виталий Григорьев. Студенты рассказали журналистам, что на лекциях он рассказывает им «много чего интересного» про «боевые мемы». Журналисты уточнили, что по этому курсу зачёт будут сдавать две тысячи студентов.

В распоряжении «Медузы» оказалась презентация, по которой студенты должны готовиться к зачёту. В ней упоминаются «пси-вирусы», «психокорректирующие игры», нейролингвистическое программирование. Из инструментов «духовной войны» на слайдах указана «перекодировка национального самосознания» и «замена национального костюма на одежду «унисекс».

В презентации также упоминается «информационно-биологическая война», к «расовому оружию» в которой преподаватель отнёс «информационное воздействие на генном уровне: генно-модифицированные и синтетические продукты, наркотики, лекарства, алкоголь, «энергетические напитки».

В разговоре с «Медузой» Григорьев заявил, что вопросы журналистов о своем курсе считает актом «той самой информационной войны, про которую он рассказывает». Он пояснил, что «про пси-воздействие можно почитать на сайте Минобороны», а «планом Даллеса» он называет директиву Совета национальной безопасности 1948 года. «Медуза» уточнила, что в презентации Григорьева цитируются переработанные выдержки из этого документа, а не оригинал.

В пресс-службе вуза «Медузе» на просьбу прокомментировать содержание курса заявили, что «основной посыл: чтобы побеждать, надо знать врага, его идеологию и методы борьбы».

Терминология и понятия, которые якобы являются ненаучными и используются в преподавании дисциплины, рассматриваются как примеры того арсенала средств, который используют в зарубежных странах для воздействия на российскую молодёжь и ведение информационной войны.

Григорьев считает свои лекции содержательными и достоверными