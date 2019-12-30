Боевики продолжают удерживать еще около 300 украинцев, – Лутковская

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.

Об этом шла речь во время пресс-конференции в аэропорту «Борисполь».

– У нас на сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы - их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры, – отметила Лутковская.

Она заявила, что из 300 человек, которые остаются в заключении боевиков, по меньшей мере 100 человек «подтверждены» и у них есть документы. Еще около 200 находятся в руках оккупантов «без документов».

Напомним, 29 декабря возле КПВВ «Майорское» произошел обмен военнопленными между Украиной и ОРДЛО.