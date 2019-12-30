В день обмена боевики семь раз нарушили режим тишины на Донбассе

В воскресение, 29 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом идет речь в сводке от штаба ООС.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Шесть обстрелов наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК», а именно:

- дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; - у Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; - неподалеку с Васильевкой - из стрелкового оружия; - в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; - рядом с Широкино - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР».

29 декабря потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

«С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», - добавили в ведомстве.

Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО