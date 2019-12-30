В день обмена боевики семь раз нарушили режим тишины на Донбассе

В воскресение, 29 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом идет речь в сводке от штаба ООС.
«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.
Шесть обстрелов наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК», а именно:
- дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку с Васильевкой - из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- рядом с Широкино - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР».
29 декабря потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
«С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», - добавили в ведомстве.
Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО