Медики рассказали о состоянии освобожденных из плена украинцев

64 из 76 украинцев, которых освободили 29 декабря, сейчас находятся в клинической больнице «Феофания». У многих из них стрессовое расстройство и обострение хронических болезней.

Об этом на брифинге 30 декабря рассказал заместитель главного врача Андрей Строкань, передает «Левый берег».

«Вчера мы приняли 63 человека, которые разместились во всех трех корпусах клинической больницы «Феофания». Сегодня еще доехал один пациент... Большинство человек остаются и будут оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников», - сообщил он.

По его словам, все пациенты уже прошли общие клинические обследования, такие как УЗИ, ЭКГ, рентген легких. Всех осмотрели психологи и психотерапевты.

Уже установлено, что большинство пациентов нуждаются в стоматологической помощи. Почти у всех есть в разной степени посттравматическое стрессовое расстройство и обострение хронических болезней.

«Тяжелых пациентов, критических нет... Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии. То есть все или в удовлетворительном состоянии или в средней степени тяжести... Есть несколько пациентов, которые будут нуждаться плановых оперативных вмешательство после дообследований», - рассказал врач.

Все госпитализированные в «Феофании» - гражданские лица.

Напомним, 29 декабря возле КПВВ «Майорское» произошел обмен военнопленными между Украиной и ОРДЛО.