Зеленский и Путин обсудили новый обмен пленными и «удерживаемыми лицами»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

«Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне».

«Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине. Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время», - сообщили в пресс-службе Президента Украины.

На сайте Кремля в сообщении о беседе двух президентов не указали, что Зеленский и Путин обсуждали новый обмен пленными. По данным пресс-службы Путина, телефонный разговор прошел по инициативе Украины и президенты «высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году». Также они обсудили «необходимость продолжения последовательной реализации минского «Комплекса мер» на Донбассе.