В плену у террористов «ДНР» остался николаевский десантник Гриненко

В плену у боевиков в оккупированном Донецке осталось несколько украинских военнослужащих.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный редактор издания «Фокус» Татьяна Катриченко.

Среди них 21-летний боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николай Гриненко из Нового Буга. Он находится в плену с 23 января 2019 года. В плен он попал после того, как был оглушен взрывом на передовой. Гриненко надеялся, что его обменяют на пленных российских солдат.

Также террористы удерживают в плену Андрея Качинского (128-я бригада), Станислава Панченко (58-я бригада), Игоря Мирончука (128-я бригада), Юрия Гордийчука, Павла Корсуня, Виктора Шайдова (все трое представляют 53-ю бригаду).

Журналистка также назвала военнопленным николаевца Виталия Чмиля, который в мае 2018 года дезертировал из 36-й бригады морской пехоты. В мае 2018 года в штабе ООС сообщили, что пропавший 2 мая в районе поселка Широкино военнослужащий морской пехоты (Виталий Чмиль - ПН) дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. Дезертировал он якобы из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен.

Позже на Youtube-канале «НовороссияТВ» было размещено видео его «интервью», в котором Чмиль в сопровождении террористов передвигается по Донецку. Там он говорит, что «не видит вранья» со стороны боевиков, становится на колени и извиняется перед «жителями Донбасса за разрушения со стороны украинских военнослужащих».

Украинская полиция дважды закрывала уголовное дело против Чмиля. Родственники перебежчика ранее обратились к Уполномоченной по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой в связи с тем, что он был якобы «похищен», и Чмиля включили в список на обмен пленными между Украиной и РФ.