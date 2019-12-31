Украина во время обмена пленными выдала России террористку «Терезу», киллера и двух предателей

Украина во время обмена пленными и удерживаемыми лицами выдала России террористов, совершивших громкие преступления.

Как сообщает на своей странице в Facebook журналист Александр Курбатов, РФ выдали российскую террористку и диверсантку Ларису Чубарову («Терезу»), которая лично пытала и убивала украинских пленных, готовила террористические группы. В 2017 году её приговорили к 11 годам тюрьмы. В комментарии к посту Курбатова адвокат Александр Шадрин указал, что по закону Савченко Чубаровой засчитали часть срока, как отбытую, и спустя непродолжительное время она должна была выйти на свободу.

Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщает, что России передали бразильца Рафаэля Лусварги. Этот бывший боец Французского иностранного легиона ранее воевал в Колумбии против законного правительства. В сентябре 2014 года он через Москву приехал на Донбасс, был командиром группы «Викинг», сформированной из иностранцев, в составе 1-й бригады 1-го корпуса ВС РФ в апреле 2015 года был ранен в ходе боев за Донецкий аэропорт. Был задержан в ходе совместной операции МВД и СБУ, но спустя некоторое время оказался фактически на свободе в Киеве. В мае 2019 года его приговорили к 13 годам тюрьмы. Помимо этого, РФ выдали: