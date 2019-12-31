Украина во время обмена пленными выдала России террористку «Терезу», киллера и двух предателей

Украина во время обмена пленными и удерживаемыми лицами выдала России террористов, совершивших громкие преступления.
Как сообщает на своей странице в Facebook журналист Александр Курбатов, РФ выдали российскую террористку и диверсантку Ларису Чубарову («Терезу»), которая лично пытала и убивала украинских пленных, готовила террористические группы. В 2017 году её приговорили к 11 годам тюрьмы. В комментарии к посту Курбатова адвокат Александр Шадрин указал, что по закону Савченко Чубаровой засчитали часть срока, как отбытую, и спустя непродолжительное время она должна была выйти на свободу.
Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщает, что России передали бразильца Рафаэля Лусварги. Этот бывший боец Французского иностранного легиона ранее воевал в Колумбии против законного правительства. В сентябре 2014 года он через Москву приехал на Донбасс, был командиром группы «Викинг», сформированной из иностранцев, в составе 1-й бригады 1-го корпуса ВС РФ в апреле 2015 года был ранен в ходе боев за Донецкий аэропорт. Был задержан в ходе совместной операции МВД и СБУ, но спустя некоторое время оказался фактически на свободе в Киеве. В мае 2019 года его приговорили к 13 годам тюрьмы. Помимо этого, РФ выдали:
- агента российских спецслужб, профессионального киллера Артура Денисултанова. Он был ранен при попытке покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве 1 июня 2017 года. Денисултанов принимал участие в убийстве в Вене бежавшего из Чечни Умара Исраилова. Ранее власти Украины отказывались выставлять его на обмен, поскольку Денисултанов многое знает о российском терроризме, в том числе в Европе;
- террорист, подорвавший солдата миной в банке меда – Николай Рубан. В январе 2015 года передал мину, замаскированную под банку меда, солдату 17-й танковой бригады Александру Суслопарову. Боец погиб в результате взрыва, у него осталась жена и пятеро детей. Ранее власти Украины в обмене Рубана отказывали;
- предатель группы 3-го полка спецназа Николай Бутрименко. Он навел врага на группу подполковника Лысенко в селе Латышево 29 июля 2014 года, тогда погибло 9 спецназовцев, одного застрелили в плену, 5 попало в плен. В июне 2016 года его арестовали во время поездки за пенсией в Мариуполь.