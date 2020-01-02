Эстония ввела санкции против российского пропагандистского издания «Спутник»

Работа российского пропагандистского информационного агентства «Sputnik Эстония» приостановлена, вся редакция увольняется с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает «Лига.net».

«Sputnik Эстония» входит в российское государственное международное информационное агентство «Россия сегодня», чей гендиректор Дмитрий Киселев находится под санкциями Евросоюза. Из-за этого правительство Эстонии ввело санкции и против «Sputnik».

Пропагандисты заявляют, что сотрудникам агентства якобы угрожает уголовное преследование, и называют действия властей Эстонии «проявлением тоталитаризма».

Напомним, ранее сообщалось, что пропагандистам из телеканала «Звезда» Минобороны РФ на три года запретили въезд в Украину.