Оккупанты на Донбассе показали перебежчика из украинской армии – он утверждает, что сам пришел к террористам

Оккупанты на Донбассе показали старшего солдата Виталия Кулагина из 56-й бригады, который утверждает, что дезертировал из Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает один из пропагандистских ресурсов России.

Кулагин говорит, что ему 42 года, он родом из Херсонской области. Мужчина с подбитым глазом утверждает, что служил в 37-м батальоне, во второй роте.

Он рассказал, что в его селе нет работы, потому он пошел служить в армию из-за зарплаты. Именно эту тему он постоянно затрагивал. Также он по указке пропагандистов рассказал о якобы хищениях и мародерстве на Донбассе и проблемных условиях на полигоне Широкий Лан.

При этом Кулагин не рассказал, из-за чего он дезертировал и как он перешел на сторону террористов. Боевики утверждают, что Кулагин к ним пришел 18 декабря, при этом видео с ним опубликовали только 31 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что уроженец Николаевщины Александр Штоц дезертировал из 56-й отдельной мотопехотной бригады и перешел на сторону российско-террористических войск.