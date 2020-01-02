Военная разведка раскрыла потери боевиков на Донбассе за 2019 год

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Потери оккупационных войск на Донбассе за 2019 год превысили 1,5 тысячи человек

Об этом информирует пресс-центра штаба ООС со ссылкой на данные военной разведки.

«По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 составили: необратимыми - 619 человек; ранеными и травмированными - 939 человек», - сообщает штаб.

Кроме того, согласно данным разведки, российские наемники потеряли 110 единиц вооружения и военной техники.

Добавим, что боевые потери ВСУ в зоне ООС за прошедший год составили по меньшей мере 111 человек.

Напомним, в штабе ООС сообщили, что боевики дважды нарушили режим тишины, один украинский военный ранен.

Julia Davudenko

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