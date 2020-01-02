Военная разведка раскрыла потери боевиков на Донбассе за 2019 год

Потери оккупационных войск на Донбассе за 2019 год превысили 1,5 тысячи человек
Об этом информирует пресс-центра штаба ООС со ссылкой на данные военной разведки.
«По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 составили: необратимыми - 619 человек; ранеными и травмированными - 939 человек», - сообщает штаб.
Кроме того, согласно данным разведки, российские наемники потеряли 110 единиц вооружения и военной техники.
Добавим, что боевые потери ВСУ в зоне ООС за прошедший год составили по меньшей мере 111 человек.
Напомним, в штабе ООС сообщили, что боевики дважды нарушили режим тишины, один украинский военный ранен.