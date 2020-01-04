Боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли Васильевку, Новолуганское и Зайцево - потерь среди военнослужащих ООС нет

В течение прошлых суток, 3 января, вооруженные формирования Российской Федерации три раза раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток».

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по нашим позициям вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север».

«Вчера, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было», - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского. Потерь со стороны украинских военных нет.

Напомним, как боевики дважды нарушили режим тишины, один украинский военный ранен.