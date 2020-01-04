На Донбассе боевики снова препятствуют доступу СММ ОБСЕ к приграничным участкам

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает об очередных ограничениях возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вести наблюдение в приграничных районах, которые не контролируются правительством Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 3 января 2020 года говорится о случаях запрета пребывания патруля Миссии в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. 31 декабря в пункте пропуска на границе недалеко от населенного пункта Должанское, 2 января в пунктах пропуска у населенных пунктов Изварино и Северный членами вооруженных формирований Российской Федерации патрулю Миссии было сказано покинуть вышеуказанные пункты пропуска», - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что подобные действия могут иметь целью скрыть поставки вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов, перевозку личного состава или передвижение войск со стороны РФ на неподконтрольную правительству Украины территорию.

В связи с этим украинская сторона СЦКК обращает внимание боевиков на недопустимость препятствования выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии, а также на необходимость использования возможностей технических средств наблюдения СММ.

Напомним, как в октябре 2019-го боевики в очередной раз обстреляли беспилотник ОБСЕ и пустили несколько мин по Новолуганскому.

В частности, 31 декабря 2019 года боевики на Донбассе в очередной раз отказали наблюдателям ОБСЕ в проезде на оккупированную территорию.