На Донбассе бойцы ВСУ подорвались на мине – ранены двое военнослужащих

В субботу, 4 января, на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил двое военных подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в «Facebook».

Инцидент произошел во время передвижения военных между взводными опорными пунктами. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь.

«Из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции сил ООС вблизи н.п.Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», — говорится в сообщении.

На участке разведения сил и средств №1 ситуация остается стабильной.

«Режим «тишина» соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ «Станица Луганская» осуществляется автобусом и двумя электромобилями. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима «Тишина», — добавили в штабе.

Напомним, ранее на Донбассе в результате подрыва на мине погибли трое украинских военнослужащих.