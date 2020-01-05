Экс-беркутовцев включили в списки на обмен еще в 2015-16 годах по требованию Кремля, - Лутковская

Бывших беркутовцев, фигурантов дела о массовых убийствах на Майдане, включили в списки на обмен еще в 2015-16 годах по требованию Кремля.

Об этом в интервью Украинскому радио рассказала член гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.

- И «Харьковская группа», и экс-беркутовцы были в списках на обмен начиная с, если я не ошибаюсь, 2015-2016 годов. Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту и, соответственно, они не будут освобождены в результате этого процесса, – сказала она.

По словам Лутковской, на это в Кремле ответили, что боевики в таком случае не вернут Украине спецназовцев.

- Соответственно, мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом, – добавила она.

Лутковская также добавила, что освобождение бывших беркутовцев не помешает суду вынести решение по их делу, так как обвиняемые освобождены под личное обязательство являться в суды и участвовать в заседаниях.

Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате 123 на 76. В числе тех, кого выдала Украины, были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в убийствах людей на Майдане. Накануне Киевский апелляционный суд изменил им меру пресечения на личное обязательство. В связи с этим сначала у здания суда, а после и у Лукьяновского СИЗО прошли пикеты против выдачи беркутовцев ОРДЛО. На что в ГПУ заверили, что судебное разбирательство в деле по обвинению экс-беркутовцев в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года будет продолжено.