Около сотни украинских политзаключенных остаются за решеткой в России, - МИД Украины

Около сотни украинских политзаключенных проведут рождественские праздники за российскими решетками.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, которая обнародовала видео с уже освобожденными украинцами.

МИД Украины призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию до тех пор, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные, и те, кто находится в России, и те, кто на временно оккупированных территориях.

«Около 100 граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении в России, «празднуют» рождественские праздники в тюрьме. Снова. Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников», - сказано в сообщении.

Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате 123 на 76. В числе тех, кого выдала Украины, были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в убийствах людей на Майдане. Накануне Киевский апелляционный суд изменил им меру пресечения на личное обязательство. В связи с этим сначала у здания суда, а после и у Лукьяновского СИЗО прошли пикеты против выдачи беркутовцев ОРДЛО. На что в ГПУ заверили, что судебное разбирательство в деле по обвинению экс-беркутовцев в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года будет продолжено.