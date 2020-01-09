Террористы «ДНР» осудили украинскую пенсионерку за шпионаж – женщину удалось освободить во время обмена

Зинаида Мальцева - справа В Донецке террористы «ДНР» приговорили пенсионерку Зинаиду Мальцеву за якобы шпионаж к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Сейчас ей 71 год, до обмена 29 декабря она провела в заключении 19 месяцев.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Мальцеву арестовали через 8 месяцев после ареста ее сына Максима, также осужденного по статье «шпионаж»: в его телефоне обнаружили несколько снимков, которые якобы свидетельствовали о его работе на спецслужбы Украины. У него и его матери конфисковали имущество – две квартиры в Донецке и все личные вещи, которые были у них.

- У меня за шпионаж арестовали сына. Затем через 8 месяцев следователь привлек и меня. Но на меня у них ничего не было и не могло быть. Может быть, меня арестовали из-за давления на сына. Когда был суд, следователь сфабриковал на меня дело… Был у нас адвокат – у сына, потом я к нему попала. 20 месяцев мы не могли избавиться. Оказывается, он был родственником следователя… Нам адвоката никто не менял, только на суде его заменили.

- Приходит адвокат, вызывает меня. Я обрадовалась, говорю: «Вот мои ходатайства, распечатайте мне их». Он вспылил: «Никто вашими ходатайствами заниматься не будет!». И предлагает: «Давайте 321-ю статью, «шпионаж», заменим на 165-ю статью, если я не ошибаюсь, «мошенничество». Я вам напишу, что вам говорить и так далее». Если бы я согласилась на это «мошенничество», то если бы был обмен, мне бы сказали: «Мы не можем обменять, потому что есть еще уголовное дело». И я отказалась. Когда я сказала, что никогда на это не соглашусь, я прожила честную жизнь, он вскочил и ушел, - рассказывает Мальцева.

Сын Зинаиды Мальцевой до сих пор находится в заключении в «ДНР», сепаратисты не признают, что он был осужден, и отказываются вносить его имя в списки на обмен. И женщина, и её сын являются инвалидами второй группы.

- В суде вели свою линию. Суды по шпионажу они проводили быстро, принимали во внимание то, что им нужно. Бесплатные адвокаты вообще не работали – только присутствовали, и все… А когда решение выносили – не было ни прокурора, ни адвокатов, только судья и секретарь. Судья в своем решении объявила все, что писал следователь. Он еще писал, что при прохождении психиатрической проверки на заданный врачами вопрос: «Знала ли я о работе своего сына», я сказала: «Да». Я тоже ходатайство написала, что разговора такого не было, никто таких вопросов мне там не ставил, - отметила женщина.

Напомним, что ранее террористы «ДНР» приговорили к 14 годам тюрьмы мужчину, обвиняемого в шпионаже на СБУ.