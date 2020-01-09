«Кражи кабеля, телевизора и убийства»: Украина в рамках обмена с террористами «ЛДНР» выдала боевикам 15 уголовников

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Издание «Слідство.Інфо» опубликовало имена еще 15 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря.

Об этом говорится на сайте издания, которое получило обменный список из своих источников.

Первые 44 фамилий тех, кто подозревался в терроризме, «Слідство.Інфо» обнародовало 6 января. Во второй материал вошли имена тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства и другие тяжелые преступления. В некоторых случаях их связь с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще, отмечают журналисты.

Сергей Шилин

убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба «ДНР»

Максим Мысяк

обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого

Денис Шатунов

заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка

Всеволод Подольский

стрельба в метрополитене Киева

Виктор Немченко

серийный преступник с 20-летним тюремным стажем

Михаил Титов

убийство жителя Волновахи с целью ограбления

Александр Хаверь

разбой

Николай Тоцин

убийство хозяйки, у которой арендовал комнату

Владимир Конончук

серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы

Андрей Дрозд

убийство военного в Харькове

Геннадий Ольшанский

убийство соседа в пьяной драке

Сергей Комраз

попытка провезти наркотики через границу с Россией

Эдуард Жовтый

серийный преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием

Андрей Присяжный

кража телефонных кабелей «Укртелекома»

Артур Морозов

серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор

Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате 123 на 76. В числе тех, кого выдала Украины, были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в убийствах людей на Майдане. Накануне Киевский апелляционный суд изменил им меру пресечения на личное обязательство. В связи с этим сначала у здания суда, а после и у Лукьяновского СИЗО прошли пикеты против выдачи беркутовцев ОРДЛО. На что в ГПУ заверили, что судебное разбирательство в деле по обвинению экс-беркутовцев в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года будет продолжено.

Роман Свиридов

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