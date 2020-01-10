В Донецке оккупационная «полиция» задерживает прохожих, у которых нет паспортов «ДНР»

В оккупированном Донецке представители так называемой «милиции» террористов задерживают на улицах людей, у которых нет паспорта террористической «ДНР». Также изымают машины с украинскими номерами.

Об этом в своем блоге пишет журналист Денис Казанский.

«С первых дней января «ДНРовцы» устроили настоящую облаву на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров. Людей без «паспортов ДНР» (а таких в ОРДЛО большинство) ловят на улицах патрули и отвозят в РОВД. Там проверяют телефон, берут отпечатки пальцев. Украинские паспорта больше не признаются удостоверением личности. На праздники боевики сделали населению ОРДЛО «подарок» – отменили комендантский час. Люди уж было обрадовались, но на практике отмена комендантского часа обернулась усиленным террором обычных прохожих», - сообщает журналист.

Сами боевики по телефону также подтверждают, что будут задерживать на улицах всех, у кого нет паспортов «ДНР». Один из дончан позвонил в «полицию ДНР» и выложил запись разговора.

О беспределе с проверками пишут даже лояльные боевикам группы в соцсетях и телеграм-каналы. К примеру, телеграм-канал «Донецкий Абориген», который связан с ДНРовцем Андреем Пургиным, пишет, что облавы начались из-за того, что жители ОРДЛО не хотят получать паспорта «ДНР» добровольно. Приходится принуждать людей к этому откровенным террором.

Напомним, что помимо паспортов «ДНР» боевики теперь также требуют «автономера ДНР». По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором, если у водителя нет «номеров ДНР».

«То, что мы видим – это курс на Приднестровье и окончательное превращение в никем не признанную резервацию со своими никем не признанными псевдодокументами. Больше всего от этого, конечно же, пострадают не «бандеровцы из Галичины», а те самые русскоговорящие жители Донбасса, над которыми боевики издеваются уже 6-й год. Именно их в эти праздничные дни терроризируют и кошмарят представители «русского мира», - отметил Казанский.

Напомним, что ранее террористы «ДНР» осудили украинскую пенсионерку за шпионаж.