На Донбассе боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ - один военнослужащий погиб, второй ранен

В четверг, 9 января, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня. Запрещенное минскими соглашениями вооружение при обстрелах не применялось.

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия были обстреляны укрепления подразделений Объединенных сил в районе Павлополя, Водяного, Невесельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вольный.

«Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения», - сообщили в штабе.

Кроме того, с начала 10 января российские незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных вблизи Марьинки.

Напомним, как боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли Васильевку, Новолуганское и Зайцево - потерь среди военнослужащих ООС нет.