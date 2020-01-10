На границе с Крымом полиция задержала боевика «крымской самообороны»

Сотрудники Национальной полиции на КПВВ «Чонгар» задержали пособника оккупантов, который входил в состав НВФ «Самооборона Крыма».
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции
«Полицейские задержали мужчину 8 января на КПВВ «Чонгар». Злоумышленник как раз пытался пересечь административную границу с оккупированным полуостровом Крым», - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым.
Следователи вручили задержанному сообщение о подозрении.
«Бывшему боевику инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет», - сообщили в полиции.
9 января Херсонский городской избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее интерпол отказался объявлять в розыск крымских оккупантов, которые замучили Героя Украины Аметова.