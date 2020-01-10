На Донбассе задержали боевика, охранявшего место падения и обломки MH17

Сотрудники Госпогранслужбы 9 января задержали на Донбассе боевика, который в 2014 году охранял место падения и обломки разбившегося малайзийского боинга.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Мужчина 1994 года рождения во второй половине 2014 года принимал участие в войне против Украины на стороне российских боевиков, в том числе стоял на блокпостах в Шахтерском районе.

В конце августа 2014 года его привлекли к охране места катастрофы самолета. Ему платили от 500 до 1500 рублей за собранные обломки и личные вещи погибших. На личной странице задержанного в одной из соцсетей были фотографии, где он в военной форме с оружием в руках был снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Задержанный рассказал, что в это время неоднократно видел на месте крушения военнослужащих Российской Федерации, которые осуществляли общий контроль и руководство всеми действиями боевиков.

Мужчине вменяют ч.2 ст.260 Уголовного кодекса - создание незаконных вооруженных формирований. Ему может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Отметим, на границе с Крымом полиция задержала боевика «крымской самообороны».

Напомним, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.

Российская Федерация отрицает свою причастность к уничтожению этого самолета. При этом главы МИД стран G7 требовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.